ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич Франції прокоментував перемогу в півфіналі чемпіонату світу-2022.

Збірна Франції в півфіналі чемпіонату світу-2022 зуміла переграти Марокко (2:0), забезпечивши собі квиток до вирішального двобою за захист Кубку світу.

Франція — Марокко 2:0 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-2022

Головний тренер "Les Bleus" Дідьє Дешам після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Команда розривається між емоціями від перемоги та гордістю за країну. Цей результат — ще один крок до бажаного успіху, але нам доведеться зробити ще один, не менш важливий. Хлопці живуть пліч-о-пліч уже протягом місяці, що, як ви знаєте, ніколи не буває легким, проте атмосфера в колективі дуже добра. Із нетерпінням очікуємо на фінал. Повертатись на цю стадію завжди приємно.

Зараз я не можу вам сказати, хто буде грати проти Аргентини з перших хвилин, але коли вам доводиться вибирати з-поміж одних якісних гравців та інших, на що можна скаржитися?

Упамекано був готовий грати з перших хвилин, але не було причин ризикувати ним у такій складній грі. А вже перед самим матчем проти Марокко захворів Адрієн Рабіо. Нічого страшного, щоб завадило тому, аби він також був готовий до фіналу.

Бензема? Я б вважав за краще перейти до наступного запитання.

Фінал особисто для мене — важливий етап тренерської кар’єри. Звичайно, це також є й предметом гордості. Те, що я вже здобував на цьому шляху, безперечно, тішить, але якщо вдасться здобути більше, то чому б і ні?

У фіналі нам не потрібен спеціальний план протиборства проти Мессі. Ми вже всі побачили потенціал цієї команди Аргентини як єдиного колективу", — заявив французький керманич.

Фінальний матч чемпіонату світу-2022 збірна Франції зіграє проти Аргентини 18 грудня, о 17:00.