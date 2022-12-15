ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Захисник Франції прокоментував перемогу в півфіналі чемпіонату світу-2022.

Збірна Франції переграла Марокко в півфінальному матчі чемпіонату світу-2022 (2:0), отримавши таким чином право зіграти у вирішальному матчі в битві за захист Кубку світу.

Франція — Марокко 2:0 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-2022

Захисник "Les Bleus" Тео Ернандес, на рахунку якого перший забитий м’яч у звітній зустрічі, після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Відчуваю гордість через те, що змогли виграти цю гру, зокрема, дуже щасливий від того, що вдалось забити гол. Я дуже радий.

Мій брат Лукас зараз у Мюнхені, спостерігає за грою по телебаченню, подзвонив та привітав мене одразу після фінального свистка. Він та я дуже раді за всю команду. Ми в фіналі, і це — найголовніше. Зараз у нас є чотири дні, щоб добре відновитися і підготуватися до цього фіналу.

Мій гол? Я був без опіки в чужому штрафному та побачив, що Кіліан хоче пробити. Стався відскок, і я кинувся до м’яча, аби забити цей гол.

Трохи незвично брати участь у другому фіналі поспіль, але мені подобається це відчуття. Сподіваюсь, що брат приїде на вирішальний матч та підтримає мене з трибун.

Мессі? Франція його не боїться. Проти нього потрібно захищатись так само, як і проти Зієша, Хакімі чи будь-якого іншого гравця. Ми й без того знаємо, що в Аргентини дуже сильна команда з гравцями неймовірного рівня. Зараз нам потрібно добре попрацювати над відновленням задля того, аби бути на висоті в неділю", — заявив французький виконавець.

Фінальний матч чемпіонату світу-2022 збірна Франції зіграє проти Аргентини 18 грудня, о 17:00.