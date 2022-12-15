ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі переможці конкурсу від Football.ua та Parimatch Ukraine.

Чемпіонат світу-2022 у Катарі поступово підходить до свого завершення. Раніше відбулися два півфінальні матчі, за підсумками яких ми дізналися дві національні збірні, які у заключному матчі розіграють між собою трофей світової першості.

Так, фіналістами катарського мундіалю стали Аргентина та Франція, матч яких відбудеться у неділю, 18 грудня, о 17:00.

Після завершення групової стадії ЧС-2022 Football.ua разом із Parimatch Ukraine проводили конкурс, у якому пропонували нашим читачам вгадати пару фіналістів в коментарях.

За підсумками цього конкурсу ми обрали п'ять переможців, які першими в коментарях вгадали учасників фіналу чемпіонату світу-2022. Кожен із яких отримає пам'ятний м'яч.

Переможець 1 - Yurist

Переможець 2 - MaestroMilano

Переможець 3 - silver1111

Переможець 4 - I LIKE byblik

Переможець 5 - MichelSM

Також пару фіналістів вгадали такі користувачі нашого сайту, як yurzila, BayernMFAN, Ай-Яй, Ukrop911, Бандерівець РакІцький, але, на жаль, коментарі були написані пізніше за перші п'ять.

Вітаємо переможців та дякуємо всім за участь в конкурсі!

З переможцями зв'яжуться за електронною поштовою адресою, на який зареєстровано обліковий запис. Якщо в акаунті вказана стара пошта, то прохання написати в конференцію сайту.