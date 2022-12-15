ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинський форвард висловився про реалізований пенальті у матчі з Хорватією.

У півфіналі чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини здобула перемогу над Хорватією з рахунком 3:0.

Автором одного з голів аргентинської команди став Ліонель Мессі, який реалізував пенальті. 35-річний форвард пояснив, чому вирішив пробити одинадцятиметровий саме в такий спосіб.

"Я вивчав техніку хорватського воротаря з Руллі та Емі [Мартінесом]. Ми говорили про те, що він довго вичікує під час пенальті.

Найкращим рішенням було його здивувати і відразу пробити, а не чекати. Коли довго чекаєш, тоді його важко обіграти та забити. Я був сповнений рішучості пробити саме так", — цитує слова Мессі Goal.com.

Відео, як саме пробив Мессі проти Хорватії:

Нагадаємо, що у фіналі Аргентина зустрінеться із Францією. Матч відбудеться у неділю, 18 грудня, о 17.00. Стежити за подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.