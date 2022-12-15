Аргентинський форвард висловився про реалізований пенальті у матчі з Хорватією.
Ліонель Мессі, getty images
15 грудня 2022, 15:51
У півфіналі чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини здобула перемогу над Хорватією з рахунком 3:0.
Автором одного з голів аргентинської команди став Ліонель Мессі, який реалізував пенальті. 35-річний форвард пояснив, чому вирішив пробити одинадцятиметровий саме в такий спосіб.
"Я вивчав техніку хорватського воротаря з Руллі та Емі [Мартінесом]. Ми говорили про те, що він довго вичікує під час пенальті.
Найкращим рішенням було його здивувати і відразу пробити, а не чекати. Коли довго чекаєш, тоді його важко обіграти та забити. Я був сповнений рішучості пробити саме так", — цитує слова Мессі Goal.com.
Відео, як саме пробив Мессі проти Хорватії:
Нагадаємо, що у фіналі Аргентина зустрінеться із Францією. Матч відбудеться у неділю, 18 грудня, о 17.00. Стежити за подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.