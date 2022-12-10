ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Лідер бразильської збірної поділився своїми думками після вильоту з ЧС-2022 у Катарі.

Нападник збірної Бразилії Неймар прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Хорватії у серії післяматчевих пенальті.

"Це схоже на жахливий сон. Не можу повірити в те, що сталося. Ця поразка довго завдаватиме болю.

Я хочу подякувати бразильським вболівальникам за підтримку, любов та повагу до всіх гравців команди. На жаль, ми не здійснили своєї мрії, але це футбол, і таке трапляється. Тепер оплакуватимемо цю поразку і страждатимемо.

Продовження кар'єри у збірній? Чесно кажучи, я не знаю. Зараз неправильно говорити про це, у мене голова у вогні. Сказати зараз, що це кінець, означає поспішити. Подивимося що буде далі. Двері до збірної я не зачиняю, але я і не говорю на сто відсотків, що залишусь. Я нічого не гарантую", - наводить слова Неймара Globo Esporte.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Хорватія — Бразилія.