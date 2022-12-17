ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу чемпіонату світу-2022 за третє місце.

У рамках матчу за третє місце чемпіонату світу-2022 на нас чекає протистояння між збірними Хорватії та Марокко, яке пройде на Халіфа Інтернешнел Стедіум.

СУБОТА, 17 ГРУДНЯ, 17:00. ХАЛІФА ІНТЕРНЕШНЕЛ СТЕДІУМ, ДОХА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АБДУЛРАХМАН АЛЬ-ДЖАССИМ (КАТАР). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO, СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Незважаючи на статус фіналіста минулого чемпіонату світу, збірна Хорватії на катарському мундіалі перевершила всі очікування. Навряд чи хтось думав, що підопічним Златко Далича вдасться дійти до фінальних стадій турніру — все-таки покоління тієї самої хорватської збірної проходить через вік. Однак, збірній Хорватії не вистачило пройти лише одну стадію до фіналу, тому подальша боротьба відбудеться через матч за третє місце.

Національна збірна Хорватії не радувала у футбольному плані пересічного вболівальника, який любить результативні та феєричні матчі. Місцями це був відвертий антифутбол, місцями — максимальний антифутбол... Але не можна не похвалити команду Далича за характер та організованість — насамперед, в обороні, за рахунок чого "шашкові" опинилися на чемпіонаті світу-2022 там, де вони є.

Іронічно, що стилістично збірній Хорватії у матчі за третє місце ЧС-2022 протистоятиме схожий суперник. Непросто так хорвати зустрічалися з Марокко на груповій стадії катарського мундіалю та зіграли у нульову нічию. Тут у кожного з колективів на першому місці стояв прагматизм і ставка на підсумковий результат. Вже в останню чергу — краса футболу.

Відверто кажучи, матч за "бронзу" чемпіонату світу-2022 ризикує стати найнуднішим для вас, якщо ви любите велику кількість голів та відкриту гру. Але якщо ви віддаєте перевагу поєдинкам з великим розпалом пристрастей, то Хорватія і Марокко готові вам це подарувати. Нам здається, що переможця цього протистояння навряд чи визначить основний час, тому очікуємо розв'язки в овертаймах і, можливо, післяматчевій серії пенальті.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Златко Далича. Так, на перемогу Хорватії пропонується коефіцієнт 2,35, тоді як потенційний успіх Марокко в основний час оцінюється показником 3,1. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,86. Коефіцієнт на те, що Хорватія виграє "бронзові" медалі становить 1,69, а Марокко — 2,22.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Хорватія (4-3-3): Лівакович (Динамо Загреб) — Станішич (Баварія), Ловрен (?), Шутало (Динамо Загреб), Соса (Штутгарт) — Модрич (Реал Мадрид), Якич (Айнтрахт), Ковачич (Челсі) — Влашич (Торіно), Крамарич (Гоффенгайм), Перішич (Тоттенгем)

Марокко (4-3-3): Буну (Севілья) — Хакімі (ПСЖ), Ямік (Реал Вальядолід), Дарі (Брест), Аттіят-Аллах (Видад АК) — Унахі (Анже), Амрабат (Фіорентина), Амалла (Стандард) — Зіеш (Челсі), Ен-Несірі (Севілья), Буфаль (Анже)

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