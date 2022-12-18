ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс фінального матчу чемпіонату світу-2022.

У рамках фінального матчу чемпіонату світу-2022 на нас чекає протистояння між збірними Аргентини та Франції, яке пройде на стадіоні Лусаїл Айконік.

НЕДІЛЯ, 18 ГРУДНЯ, 17:00. ЛУСАЇЛ АЙКОНІК, ЛУСАЇЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЦИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO, СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Ось чемпіонат світу-2022 і підходить до завершення. Цього разу найпрестижніший трофей серед національних збірних розіграють між собою збірні Аргентини та Франції. Говорячи про перших, звичайно, першим на думку спадає ім'я Ліонеля Мессі, який публічно заявив, що катарський мундіаль стане останнім у його кар'єрі.

Зірковий аргентинець має ідеальну можливість для того, щоб поставити остаточну крапку в умовному протистоянні з Кріштіану Роналду. Як би там не було, але ми всі чудово розуміємо, що якщо Мессі вдасться виграти чемпіонат світу, тоді саме він стане ментальним переможцем у цьому по-справжньому легендарному протистоянні з КріРо — Ліонелю за свою кар'єру вдастся виграти абсолютно все. Не кажучи вже про те, що Мессі зможе стати таким самим героєм аргентиської нації, як і нині покійний Дієго Армандо Марадона.

Національна збірна Франції також має можливість увійти в історії світового футболу. Підопічні Дідьє Дешама вже вдруге поспіль вийшли у фінал чемпіонату світу – лише п'ятьом командам до цього вдавалося подібне. Тепер у французів є можливість виграти світову першість вдруге поспіль, що виходило свого часу лише в Італії та Бразилії.

Єдина проблема для Франції напередодні фінального поєдинку — це потенційні кадрові проблеми, що особливо стосуються центру оборони. Так, напередодні матчу Варан, Конате та Упамекано захворіли, але згодом повернулися до тренувань у загальній групі та мають бути готовими до того, щоб зіграти у вирішальному матчі для всієї їхньої країни. Переможця прогнозувати непросто, але саме за рахунок потенційних кадрових втрат чаша вагів трохи схилилася на користь аргентинців. Але тільки трохи...

За версією компанії GG.bet, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Аргентини в основний час пропонується коефіцієнт 2,73, тоді як потенційний успіх Франції оцінюється показником 2,94. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,11. Коефіцієнт на те, що Аргентина стане чемпіоном світу, становить 1,84, а Франція — 2,01.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аргентина (4-3-3): Емі Мартінес (Астон Вілла) — Моліна (Атлетіко), Ромеро (Тоттенгем), Отаменді (Бенфіка), Акунья (Севілья) — Де Пауль (Атлетіко), Енцо Фернандес (Бенфіка), Мак Аллістер (Брайтон) — Ді Марія (Ювентус), Мессі (ПСЖ), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті)

Франція (4-2-3-1): Льоріс (Тоттенгем) — Кунде (Барселона), Варан (Манчестер Юнайтед), Упамекано (Баварія), Тео Ернандес (Мілан) — Чуамені (Реал Мадрид), Рабіо (Ювентус) — Усман Дембеле (Барселона), Грізманн (Атлетіко), Мбаппе (ПСЖ) — Жиру (Мілан)

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