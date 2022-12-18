ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на вирішальний матч чемпіонату світу, який проходить в Катарі.

У рамках фінального матчу чемпіонату світу-2022 на нас чекає протистояння між збірними Аргентини та Франції, яке пройде на стадіоні Лусаїл Айконік.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АРГЕНТИНА — ФРАНЦІЯ

За версією компанії GG.bet, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Аргентини в основний час пропонується коефіцієнт 2,73, тоді як потенційний успіх Франції оцінюється показником 2,94. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,11. Коефіцієнт на те, що Аргентина стане чемпіоном світу, становить 1,84, а Франція — 2,01.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ви повинні пам'ятати, що ставки – це ризик і не місце для заробітку. А ось задовольнити спортивний азарт — непогана можливість, а також перевірити, наскільки добре ви знаєтеся на спорті й конкретно у футболі.

Незважаючи на те, що це фінал, і кожна з команд насамперед думатиме про результат і не шукатиме зайвого приводу для відкритої гри, нам здається, що обом командам вдасться забити в основний час.

Зважаючи на це пропонуємо вам звернути увагу на подію "Обидві заб'ють — так", на яку пропонується коефіцієнт 2.

Матч Аргентина — Франція відбудеться 18 грудня о 17:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.