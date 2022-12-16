ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Молодий форвард висловився звільнення головного тренера збірної Португалії.

Напередодні стало відомо про те, що Фернанду Сантуша було звільнено з посади головного тренера національної збірної Португалії після вильоту з чемпіонату світу-2022 від Марокко на стадії 1/4 фіналу.

Португальський нападник Жоау Феліш написав прощальне повідомлення 68-річному фахівцю.

"Дякую, Містере, за те, що Ви дали мені можливість неодноразово представляти свою країну. І, головне, нехай ніхто не забуває, що Ви дали цій країні. Дякую", — написав Феліш в своєму Instagram.

Сантуш очолював збірну Португалії з 2014 року. У 2016 році команда під його керівництвом виграла чемпіонат Європи, а у 2019-му — Лігу націй.

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