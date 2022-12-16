ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Таким чином сподіваються зменшити збитки від дій фанатів після фінального матчу.

У рамках фінального матчу чемпіонату світу-2022 на нас чекає протистояння між збірними Аргентини та Франції, яке пройде на стадіоні Лусаїл Айконік.

Як повідомляє L`Equipe, у Франції під час фінального матчу катарського мундіалю влада має намір задіяти 14 тисяч поліцейських у своїй країні.

Таким чином сподіваються зменшити збитки від дій фанатів після поєдинку.

Нагадаємо, що фінал Аргентина — Франція відбудеться у неділю, 18 грудня, о 17.00. Стежити за подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.