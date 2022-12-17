ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Захисник відзначився у воротах Марокко.

Збірна Хорватії зустрічається з Марокко у матчі за бронзові нагороди чемпіонату світу-2022.

Рахунок на сьомій хвилині матчу відкрив Йошко Гвардіол. Захисник ударом головою завершив цікаву комбінацію від команди.

Таким чином футболіст, який на клубному рівні виступає за Лейпциг, став наймолодшим автором голу Хорватії на мундіалях.

На момент взяття воріт йому виповнилося 20 років та 328 днів. До цього наймолодшим автором голу був Івіца Олич, який забив Італії на ЧС-2022 у віці 22 років та 267 днів.