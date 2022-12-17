ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболісти ще не обрали макет тату.

У рамках фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини протистоятиме збірній Франції.

Футболісти аргентинської національної команди вирішили набити спільне татуювання, якщо переможуть на мундіалі.

"Під час вечері ми вирішили, що якщо все піде добре, і ми виграємо ЧС-2022, ми хочемо зробити татуювання на згадку про цей історичний момент.

Ми дали обіцянку, але ще не вирішили, що це буде за татуювання. Серед футболістів розгорілася дискусія", — розповів центральний захисник збірної Лісандро Мартінес у коментарі LANACION.

Відзначимо, що гра між аргентинцями та французами пройде у неділю, 18 грудня, і розпочнеться о 17:00 за київським часом. На нашому сайті буде доступна пряма онлайн-трансляція фіналу Мундіалю.