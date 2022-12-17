ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Колишній футболіст висловився щодо найважливішого поєдинку змагання.

Колишній нападник збірної Франції Давід Трезеге, який також має аргентинське коріння, висловився щодо фінального матчу ЧС-2022 між Аргентиною та Францією.

"Для мене, як для колишнього гравця збірної Франції, це щось особисте. Чесно скажу, що вихід французів у фінал мундіалю сприймається емоційно. Можливо, я саме такого розкладу для нашої команди не хотів, але це має бути вечірка та чудовий фінал.

Це те, на що всі вболівальники турніру очікували. Дві найкращі команди на чемпіонаті світу. Що може бути якісніше та краще?

Аргентина показувала моментами досить цікавий та збалансований футбол матч за матчем. Команда виявилася згуртованою. Ліонель Мессі любить своїх товаришів по команді, Хуліан Альварес та Енцо Фернандес відіграють важливі ролі.

Щодо команди Дідьє Дешама, то Франція мало змінилася. Вони мають певну систему", — сказав Трезеге у коментарі TYC Sports.