Світова організація та Інфантіно в черговий раз проявили некомпетентність.
ФІФА не покаже звернення Володимира Зеленського перед початком фіналу чемпіонату світу.
Послання Президента України мало звучати наступним чином:
"Ми запропонували світові Формулу миру, абсолютно чесно. Ми її запропонували, бо у війні не буває чемпіонів...нічиєї бути не може.
Трибуни стадіонів пустіють після матчу, а після війни міста залишаються порожніми. Будь ласка, підтримайте Україну та наші зусилля щодо відновлення миру".
Проте організація на чолі із Інфантіно знову дискредитувала себе.
Поєдинок між Францією та Аргентиною розпочнеться о 17:00.