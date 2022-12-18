ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Світова організація та Інфантіно в черговий раз проявили некомпетентність.

ФІФА не покаже звернення Володимира Зеленського перед початком фіналу чемпіонату світу.

Послання Президента України мало звучати наступним чином:

"Ми запропонували світові Формулу миру, абсолютно чесно. Ми її запропонували, бо у війні не буває чемпіонів...нічиєї бути не може.

Трибуни стадіонів пустіють після матчу, а після війни міста залишаються порожніми. Будь ласка, підтримайте Україну та наші зусилля щодо відновлення миру".

Проте організація на чолі із Інфантіно знову дискредитувала себе.

Поєдинок між Францією та Аргентиною розпочнеться о 17:00.