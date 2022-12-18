ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинець забив перший м'яч у зустрічі.

У рамках фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини на Лусаїлі зустрічається проти збірної Франції.

На 22 хвилині польський рефері Шимон Марциняк призначив 11-метровий удар у ворота французів.

Усман Дембеле збив у штрафному майданчику вінгера Анхеля Ді Марію. Ліонель Мессі підійшов до м'яча та розвів його і Льоріса по різних кутах.

Матч Аргентина — Франція розпочався о 17:00. За перебігом подій у цій грі ви можете слідкувати в онлайн-трансляції на нашому сайті.