Колишній футболіст спостерігав за грою.
Серхіо Агуеро, Getty Images
18 грудня 2022, 22:30
Колишній нападник збірної Аргентини Серхіо Агуеро був присутній на фіналі чемпіонату світу-2022.
Футболіст у своєму Twitter прокоментував перемогу збірної Аргентини над Францією.
"Дуже радий, хлопці, пережити цей момент з вами який. Перемогу ви зробили можливою разом із мільйонами аргентинців.
Що б не сталося, я сподіваюся, що це найкращій день! Ви вже в історії і в серцях усіх. Їдемо разом в Аргентину!", — написав Агуеро.
Відео голів, найкращих моментів та серії пенальті матчу між Аргентиною та Францією вже доступно на Football.ua.