ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Колишній футболіст спостерігав за грою.

Колишній нападник збірної Аргентини Серхіо Агуеро був присутній на фіналі чемпіонату світу-2022.

Футболіст у своєму Twitter прокоментував перемогу збірної Аргентини над Францією.

"Дуже радий, хлопці, пережити цей момент з вами який. Перемогу ви зробили можливою разом із мільйонами аргентинців.

Що б не сталося, я сподіваюся, що це найкращій день! Ви вже в історії і в серцях усіх. Їдемо разом в Аргентину!", — написав Агуеро.

Відео голів, найкращих моментів та серії пенальті матчу між Аргентиною та Францією вже доступно на Football.ua.