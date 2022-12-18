ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинський футболіст дав коментар.

У фіналі чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини у серії післяматчевих пенальті зуміла здолати Францію.

"Було нелегко. Ми мали зберігати холоднокровність. Збірна Франції помилилася в серії пенальті, і саме наставала моя черга.

Хочу подякувати всім аргентинцям за цей місяць. Підтримка була беззастережною, і тепер настав час святкувати разом", — наводить слова Дібали AS.

Зазначимо, що Дібала реалізував свою спробу в серії пенальті і вивів "альбіселесте" вперед одразу після відбитого воротарем Еміліано Мартінесом удару вінгера збірної Франції Кінгслі Комана.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Аргентина — Франція.