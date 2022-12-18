Аргентинський фахівець розглядає такий варіант.
Ліонель Мессі, Getty Images
18 грудня 2022, 23:59
Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні не виключає, що Ліонель Мессі зіграє на чемпіонаті світу у 2026 році.
"Наразі, я думаю, ми можемо залишити для нього місце у збірній на наступному чемпіонаті світу.
Яке це має значення? Можна зберегти для нього 10 номер, якщо він захоче продовжувати. Я думаю, він заслужив право обирати, що робити зі своєю футбольною кар'єрою та зі збірною Аргентини", — наводить слова Скалоні TyC Sports.
На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Аргентина — Франція.