ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

35-річний футболіст дав свій коментар.

У фіналі чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини у серії післяматчевих пенальті зуміла здолати Францію.

"Чемпіони світу! Мені стільки разів це снилося. Я так сильно цього хотів, що досі не можу повірити. Велике спасибі моїй родині. Всім, хто підтримує мене. А також усім тим, хто вірив у нас.

Ми знову продемонстрували: коли аргентинці борються згуртовано, то можуть досягти того, що хотіли.

Заслуга належить усій команді. Це вище за індивідуальність. Це сила всіх, хто боровся за мрію, яка також була мрією всіх аргентинців. Ми це зробили!", — написав Мессі на своїй сторінці в Інстаграмі.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Аргентина — Франція.