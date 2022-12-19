ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Екс-футболіст підтримав гравців рідної країни.

Збірна Франції напередодні в серії післяматчевих пенальті поступилась Аргентині в фінальному поєдинку чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Аргентина — Франція 3:3 (4:2 по пен.) Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу

Колишній нападник "Les Bleus" Франк Рібері після завершення гри одним із перших підтримав представників своєї країни.

"Для того, щоб дійти до фіналу на такому турнірі, потрібен був надзвичайний виступ. Вам удалось до кінця боротись за здобуття перемоги.

Я знаю, наскільки гірко програвати в фіналі. Проте закликаю пишатись собою, бо ви виявили справжню мужність!", — заявив французький екс-футболіст.

Нагадаємо, що Франція з Рібері в складі поступилась у фіналі мундіалю-2006 збірній Італії в серії післяматчевих пенальті.

Франк у складі "Les Bleus" провів 81 матч, забивши 16 голів.