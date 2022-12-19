ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

На думку англійця, аргентинець і без перемоги був би найкращим в історії.

Джеймс Меддісон поділився думкою про фінал чемпіонату світу-2022.

"Ті, хто розуміється на футболі, знають, що результат цього матчу не визначав, чи є Мессі найкращим гравцем в історії чи ні.

Але все ж я так радий, що він зробив це для всіх, хто думав, що йому це потрібно. Тепер немає жодних суперечок", — написав Меддісон на своїй сторінці у Твіттері.

Зазначимо, що для Мессі це став 42-й трофей у кар'єрі.