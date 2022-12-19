ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У рамках фінального матчу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини здолала збірну Франції за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Колишній нападник збірної Аргентини Мауро Ікарді, який нині виступає за Галатасарай, привітав Ліонеля Мессі з перемогою на світовій першості в Катарі.

"Вітаю, Лео! Ти заслуговуєш на цей Кубок як ніхто інший. Ти довго боровся та отримав цю нагороду.

Також вітаю всіх, хто є частиною цієї прекрасної команди. Мені приємно, що в минулому я також був з нею та розділяв чудові моменти. Вперед, Аргентино!" — написав Ікарді в своєму Instagram.



Нагадаємо, що раніше Мауро Ікарді був одружений з аргентинською моделлю Вандою Нарою і почав з нею стосунки в той момент, коли вона ще була одружена з іншим аргентинським футболістом Максі Лопесом — другом Ліонеля Мессі.

У пресі з'являлися чутки, що саме з ініціативи Мессі Мауро Ікарді не викликався до збірної Аргентини через цю ситуацію з Максі Лопесом.