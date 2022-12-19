Англієць дав пораду французькому нападникові.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
19 грудня 2022, 17:59
Головний тренер Ді Сі Юнайтед Вейн Руні рекомендує Кіліану Мбаппе покинути Парі Сен-Жермен.
"Я думаю, що йому потрібно покинути цю команду і перейти в АПЛ. ПСЖ — великий клуб, але Кіліан вже всього досяг у Лізі 1. Можливо, йому слід перейти в Манчестер Юнайтед або Реал.
Якщо він хоче вийти на рівень Мессі та Роналду, йому потрібно перейти до МЮ чи Реалу, я вважаю", — наводить слова Руні BeSoccer.
Нагадаємо, що контракт Мбаппе із ПСЖ розрахований до літа 2024 року.