ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Англієць дав пораду французькому нападникові.

Головний тренер Ді Сі Юнайтед Вейн Руні рекомендує Кіліану Мбаппе покинути Парі Сен-Жермен.

"Я думаю, що йому потрібно покинути цю команду і перейти в АПЛ. ПСЖ — великий клуб, але Кіліан вже всього досяг у Лізі 1. Можливо, йому слід перейти в Манчестер Юнайтед або Реал.

Якщо він хоче вийти на рівень Мессі та Роналду, йому потрібно перейти до МЮ чи Реалу, я вважаю", — наводить слова Руні BeSoccer.

Нагадаємо, що контракт Мбаппе із ПСЖ розрахований до літа 2024 року.