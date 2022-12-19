ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Син легендарного аргентинця прокоментував перемогу Аргентини.

Син Дієго Марадони, Дієго Марадона-молодший, у своєму Instagram-акаунті висловився про перемогу Аргентини на чемпіонаті світу.

"18 грудня 2022. Аргентина чемпіон світу! Щасливі за вас, Ліонель Мессі, бо ніхто більше ніж ви не заслуговував підняти цей трофей!!!

Щастя за весь мій народ, за мою країну! З тих пір, як я себе пам'ятаю, я почувався гордим аргентинцем у своїй душі!!

Тату, впевнений, що ти святкуєш з нами згори. Ти не знаєш, як я хочу тебе обійняти!!!", — написав він.