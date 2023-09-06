ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Лідер збірної не погодився з колишнім керманичем.

Напередодні нідерландський фахівець, колишній головний тренер Аякса, Барселони, АЗ, Баварії, Манчестер Юнайтед та збірних Нідерландів різних вікових групи, Луї ван Гал видав сенсаційну заяву з приводу того, що результати чемпіонату світу-2022 в Катарі могли бути зрежисовані.

За думкою досвідченого керманича, Аргентина та Ліонель Мессі в якості її капітана мали перемогти на цьому форумі задля увіковічення слави нападника.

Проте не всі погоджуються з такою точкою зору нідерландського тренера, навіть у складі національної збірної його країни.

Зокрема, центральний захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк залишив лише короткий коментар із приводу цього питання.

"Ван Гал дійсно так вважає? Що ж, я не поділяю його думку.

Кожен може бути при власній позиції, але ні, я в жодному разі не погоджуюсь із його тезою", — заявив нідерландський виконавець.

Нагадаємо, що збірна Нідерландів поступилась Аргентині в чвертьфіналі мундіалю за підсумком серії пенальті.