Чемпіонат Світу-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич "європейських селесао" прокоментував обрання місця проведення майбутнього мундіалю.

Іспанський головний тренер Роберто Мартінес працює на чолі збірної Португалії з початку 2023 року й за цей час команда під його орудою не тільки виключно перегравала своїх суперників, а й не пропускала при цьому у власні ворота.

Кількома днями раніше стало видмо, що батьківщина 50-річного керманича "європейських селесао" увійшла до переліку країн, яким надано можливість провести в себе матчі майбутнього чемпіонату світу-2030, тому Мартінес не зміг залишити цю подію без коментаря.

"Це велика радість для мене та моєї країни, та й для будь-якої країни, яка тепер буде готуватись приймати в себе мундіаль. Я вважаю, що Чемпіонат світу — це чудова можливість надихнути цілу країну задля роботи над спільною метою. Окрім того, Португалія вже має непоганий досвід Євро-2004 за плечима.

Я хотів би бути тренером Португалії у 2030 році, бо відбірковий етап тоді був би дуже легким.

Я вже бачу, що чемпіонат світу залишить унікальну спадщину. Діти, яким зараз виповнилось по 12 років, тепер можуть мріяти зіграти на чемпіонаті світу вдома.

Я пам’ятаю чемпіонат світу-1982 в Іспанії, той, що проходив у Наранхіто. Моє натхнення зіграти в майбутньому на чемпіонаті світу народилось саме тоді, коли я грав у футбол на вулицях мого міста", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2030 вперше в історії відбуватиметься одразу в шести країнах, які розташовані на трьох континентах.