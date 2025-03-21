Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Зірочка Арсеналу з перших хвилин показав, чому Томас Тухель вирішив його викликати у головну команду країни.

У рамках першого матчу відбору на чемпіонат світу-2026 національна збірна Англії зустрілася на власному полі з Албанією.

Рахунок у матчі було відкрито вже на 20-й хвилині після того, як зірковий хавбек команди "трьох левів" та мадридського Реала Джуд Беллінгем перевів м'яч на талановитого лівого захисника Арсеналу Майлза Льюїса-Скеллі, який успішно реалізував свій момент.

Зазначимо, що цей матч для МЛС став першим за національну збірну Англії — своїм м'ячем у ворота Албанії юний фулбек побив рекорд Маркуса Рашфорда, ставши наймолодшим автором гола у своєму дебюті за команду "трьох левів".

Так, Рашфорд забив Австралії у травні 2016 року у віці 18 років та 209 днів, тоді як Льюїсу-Скеллі вдалося порадувати голом нового головного тренера збірної Англії Томаса Тухеля у 18 років та 176 днів.