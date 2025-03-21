До вашої уваги результати матчів відбору на чемпіонат світу 2026 року за 21 березня.
Англія - Албанія, Getty Images
21 березня 2025, 23:48
Завершилися перші матчі відбіркового циклу чемпіонату світу-2026 від Європи.
Так, збірна Англії не помітила Албанію у дебютному матчі Томаса Тухеля на посаді головного тренера, Андорра поступилася Латвії, Фінляндія подужала у більшості Мальту, Роберт Левандовські єдиним голом приніс Польщі звитягу над Литвою, а Румунія поступилася Боснії і Герцеговині.
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🔗 Розклад та результати матчів відбору на ЧС-2026
🔗 Турнірні таблиці відбору на ЧС-2026 (Європа)
Англія — Албанія 2:0
Голи: Льюїс-Скеллі, 20, Кейн, 77
Андорра — Латвія 0:1
Гол: Шитс, 58
Мальта — Фінляндія 0:1
Гол: Антман, 38
Вилучення: К. Шоу, 78 (Мальта)
Польща — Литва 1:0
Гол: Левандовські, 81
Румунія — Боснія і Герцеговина 0:1
Гол: Гігович, 14