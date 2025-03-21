Завершилися перші матчі відбіркового циклу чемпіонату світу-2026 від Європи.

Так, збірна Англії не помітила Албанію у дебютному матчі Томаса Тухеля на посаді головного тренера, Андорра поступилася Латвії, Фінляндія подужала у більшості Мальту, Роберт Левандовські єдиним голом приніс Польщі звитягу над Литвою, а Румунія поступилася Боснії і Герцеговині.

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🔗 Розклад та результати матчів відбору на ЧС-2026
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Англія — Албанія 2:0
Голи: Льюїс-Скеллі, 20, Кейн, 77

Андорра — Латвія 0:1
Гол: Шитс, 58

Мальта — Фінляндія 0:1
Гол: Антман, 38

Вилучення: К. Шоу, 78 (Мальта)

Польща — Литва 1:0
Гол: Левандовські, 81

Румунія — Боснія і Герцеговина 0:1
Гол: Гігович, 14