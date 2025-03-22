Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 21 березня 2025 року.

Збірна Англії у першому турі європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2026 на своєму полі обіграла Албанію (2:0).

Дебютний матч Томаса Тухеля на чолі "Трьох левів" супроводжувався дебютним голом дебютанта Майлза Льюїса-Скеллі вже посеред першого тайму, після чого англійці в звичному для них стилі домінували над суперниками.

Зрештою, посеред другого тайму господарі забили вдруге зусиллями Гаррі Кейна, на чому долю протистояння остаточно було вирішено на їхню користь.

До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу Англія — Албанія в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:

Англія — Албанія 2:0

Голи: Льюїс-Скеллі, 20, Кейн, 77

Англія: Пікфорд — Вокер, Конса, Берн, Льюїс-Скеллі (Джеймс, 90) — Райс (Гендерсон, 82), Джонс (Роджерс, 74) — Фоден (Боуен, 74), Беллінгем, Рашфорд (Гордон, 74) — Кейн.

Албанія: Стракоша (Кастраті, 82) — Балью, Аєті, Джимсіті, Алії — Асллані, Лачі (Паязіті, 78), Рамадані — Асані (Ходжа, 78), Узуні, Байрамі (Броя, 63).

Попередження: Джимсіті