Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Завершилися ще три поєдинки європейського відбіркового турніру.

У рамках першого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 у суботу, 22 березня, відбулися три матчі.

Ігровий день було відкрито в ліхтенштейнському Вадуці, де місцева національна команда поступилася Північній Македонії.

Ліхтенштейн — Північна Македонія 0:3

Голи: Трайковскі, 7, Мусліу, 42, Міовскі, 84

Ліхтенштейн: Бюхель — Вольфінгер (Цунд, 73), Трабер, Візер (Бек, 73), Гоппель (Кіндле, 55), Гофер — Люхінгер, Гаслер, Зеле — Піцці (Люк-Нотаро, 63), Саланович (Саглам, 63)

Північна Македонія: Дімітрієвскі — Зайков, Серафімов (Ілієвскі, 46), Мусліу, Аліоскі (Дімоскі, 63) — Чурлінов (Трапановскі, 80), Барді, Алімі (Атанасов, 46), Ельмас — Міовскі, Трайковскі (Тошевскі, 63)

Попередження: Гофер, Зеле, Трабер — Серафімов

Чорногорії вдалося знайти відповідь на гол Гібралтара й здобути вольову домашню перемогу.

Чорногорія — Гібралтар 3:1

Голи: Йоветич, 22, Тучі, 70, Марушич, 73 — Бент, 13

Чорногорія: Нікич — Вешович, Тучі, Шипчич, Гашевич (А. Вукчевич, 76) — Янкович, Лончар (Куч, 59) — Цамай (Вукотич, 76), Йоветич (Бакич, 85), Крстович — Мугоша (Марушич, 59)

Гібралтар: Банда — Ронан, Еннслі, Лопеш (Макклафферті, 82), Брітто — Скенлон (Вокер, 83), Бент (Позо, 82), Де Барр — Джессоп (Валаріно, 65), Ель-Хміді (Бартоло, 72), Річардс

Попередження: Янкович, Шипчич — Де Барр, Бент

Норвегія не зазнала проблем у виїзному поєдинку з Молдовою, досягнувши розгрому суперника.

Молдова — Норвегія 0:5

Голи: Р'єрсон, 5, Голанд, 23, Осгор, 38, Серлот, 43, Деннум, 69

Молдова: Челядник — Крачун, Бабогло, Мудрак — Ревенко (Кожокару, 46), Моцпан (Стине, 81), Раце (Посмак, 81), Рябчук — Каймаков (Бойчук, 87), Ніколаеску (Бодіштяну, 65), Постолаки

Норвегія: Нюланд — Р'єрсон, Аєр, Естігор, Волфе — Едегор, Берге, Осгор (Гауге, 63), Шельдеруп (Берг, 63) — Голанд (Ботгейм, 78), Серлот (Деннум, 63)

Попередження: Раце — Аєр