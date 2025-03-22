Ще три матчі європейського відбіркового турніру вже позаду.
Уельс — Казахстан, Getty Images
22 березня 2025, 23:42
У рамках першого туру групового етапу європейської кваліфікації чемпіонату світу-2026 у суботу, 22 березня, відбулися ще три поєдинки.
Ізраїль у вольовому стилі впорався з Естонією на власному полі.
Ізраїль — Естонія 2:1
Голи: Гейн, 23 (авт.), Даса, 75 — Паскочі, 10
Ізраїль: Дан. Перец — Даса, Нахміас, Шломо, Соломон (Голдберг, 89) — Ревіво, Джабер, Абу Фані (Халайлі, 75), Глух (Шуа, 90) — Бітон (Дор Перец, 72), Давід (Барібо, 72)
Естонія: Гейн (Ігонен, 46) — Пеетсон (Й. Тамм, 82), Шеннінг-Ларсен, Паскочі, Кууск — Кейт, Поом (Анієр, 82) — Соометс, Яковлев (Гуссар, 60), Синявський — А. Тамм (Саарма, 82)
Попередження: Шломо — Пеетсон, Соометс, Анієр
Вилучення: Соометс, 87 (друге попередження)
Уельс вдома розібрався з Казахстаном.
Уельс — Казахстан 3:1
Голи: Д. Джеймс, 9, Девіс, 47, Матондо, 90+1 — Тагиберген, 32 (пен.)
Уельс: Дарлоу — Робертс, Родон, Девіс, Вільямс — Шиен, Томас — Д. Джеймс (Матондо, 86), Брукс (Дж. Джеймс, 62), Джонсон (Гарріс, 62) — Каллен
Казахстан: Заруцький — Тапалов, Бистров, Марочкін, Аліп, Вороговський — Чесноков (Кенжебек, 88), Тагиберген, Мужиков (Жуков, 62), Самородов (Сатпаєв, 75) — Жаксиликов (Аймбетов, 75)
Попередження: Самородов, Чесноков
Чехія ледь не втратила домашню звитягу над Фарерськими островами.
Чехія — Фарерські острови 2:1
Голи: Шик, 25, 85 — Ватнгамар, 83
Чехія: Коварж — Цоуфал (Доудера, 79), Голеш (Зіма, 23), Крейчі, Зелени — Черни (Шин, 79), Соучек, Черв (Крал, 61), Шульц (Провод, 61) — Шик, Хори
Фарерські острови: Рейнатред — Фере, Ватнгамар, Едмундссон — Беньямінсен (Даніельсен, 39), Ганссон (Єнсен, 64), Гендрікссон (Клеттскард, 79), Давідсен — Фредеріксберг (Юстінуссен, 79), Кнудсен (Ольсен, 64), Серенсен
Попередження: Хори — Ганссон, Серенсен, Даніельсен