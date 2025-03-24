Потенційно дуже серйозна втрата для "селесао".
Вінісіус, getty images
24 березня 2025, 21:22
Вінгер збірної Бразилії Вінісіус Жуніор пропустив тренування національної команди напередодні матчу відбіркового турніру до чемпіонату світу-2026 зі збірною Аргентини. Про це повідомляє іспанське видання Marca.
За інформацією джерела, 24-річний гравець тренувався за індивідуальною програмою. В свою чергу, головний тренер Бразилії Дорівал Жуніор відмовився коментувати причину відсутності свого футболіста на командному тренуванні.
Наразі невідомо чи прийме участь Вінісіус у "суперкласико".
Нагадаємо, матч між збірними Аргентини та Бразилії відбудеться рівно о 00:00 за київським часом.