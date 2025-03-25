Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації чемпіонату світу-2026, що відбувся 24 березня 2025 року.

Збірна Англії у другому турі європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2026 на своєму полі обіграла Латвію (3:0).

Другий матч Томаса Тухеля на чолі "Трьох левів" знову супроводжувався голом господарів Вемблі в першому таймі, який у підсумку й вирішив долю протистояння.

Але цього разу свою беззаперечну перевагу англійці після перерви закріпили вже двома додатковими м’ячами.

До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу Англія — Латвія в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:

Англія — Латвія 3:0

Голи: Джеймс, 38, Кейн, 68, Езе, 76

Англія: Пікфорд — Джеймс, Геї, Конса, Льюїс-Скеллі (Вокер, 79) — Беллінгем (Фоден, 67), Райс (Гендерсон, 79) — Боуен (Езе, 61), Роджерс, Рашфорд (Джонс, 79) — Кейн.

Латвія: Звієдріс — Савалнієкс (Ягодінскіс, 54), Юрковскіс (Дашкевічс, 61), Черномордійс, Балодіс, Циганікс — Яунземс, Савельєвс, Зеленковс, Ікаунієкс — Гутковскіс (Сітс, 61).

Попередження: Беллінгем — Мельнікс, Сітс.