Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Аргентини прокоментував перемогу над Бразилією.

Національна збірна Аргентини вночі розгромила Бразилію на власному полі в матчі чотирнадцятого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

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Після завершення гри півзахисник "альбіселесте" Леандро Паредес прокоментував виступ власної команди.

"Не обов'язково говорити зайве перед грою, особливо якщо ти потім не можеш підтвердити свої слова на полі.

Як тільки ми прочитали те, що сказав Рафінья сказав у своєму інтерв’ю, ми поширили це один одному в групі Whatsapp.

Ми завжди говоримо за себе на полі", — заявив аргентинський виконавець.

Наступний матч збірна Аргентини проведе в гостях у Чилі.