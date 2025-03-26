Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард Бразилії прокоментував поразку від Аргентини.

Національна збірна Бразилії вночі зазнала поразки від Аргентини на полі суперників у матчі чотирнадцятого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Аргентина достроково вийшла на ЧС-2026, а потім знищила Бразилію в Суперкласіко

Після завершення гри нападник "пентакампеонів" Вінісус Жуніор прокоментував виступ власної команди.

"Ми пішли до роздягальні сьогодні з опущеними головами, і тут немає про що більше говорити. Треба просто подумати про те, що ми робили на полі, ми грали дуже погано, а Аргентина провела чудову гру перед рідною публікою. Ми повинні переосмислити все, що ми робимо.

До чемпіонату світу залишився лише рік, я вже грав на одному мундіалі і я не хочу пропустити наступний.

Потрібно ще зробити багато різних речей, щоб створити чудову команду. Усі знають вагу цієї футболки, складність усього цього... Ми повинні вдосконалюватись, не опускати руки, ніколи не здаватись. Ми збираємось кваліфікуватись на чемпіонат світу.

Я думаю, що в Аргентини є гарна команда з гравців, які грали разом упродовж тривалого часу. Зрештою, саме вони виграли останній чемпіонат світу. Ми натомість наразі намагаємось знайти свою манеру гри і завоювати довіру вболівальників. Це довга робота, і ми повинні продовжувати вдосконалюватись", — заявив бразильський виконавець.

Наступний матч збірна Бразилії проведе в гостях у Еквадору.