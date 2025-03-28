Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вирішальною стала розгромна поразка від Аргентини.

Бразильська конфедерація футболу (CBF) готується до відставки головного тренера національної збірної Дорівала Жуніора. Ключова зустріч між президентом федерації Еднальдо Родрігесом і тренером відбудеться сьогодні, і, за попередніми оцінками, вона фактично підтвердить його звільнення. Про це повідомляє UOL.

Остаточним ударом для Дорівала стала розгромна поразка від Аргентини в Буенос-Айресі. У CBF вважають, що команда була тактично переграна суперником, особливо в центрі поля, і тренер не знайшов рішень для зміни ходу гри. Також йому закидають відсутність стабільного тактичного підходу та кадрової бази через часті експерименти зі складом у кваліфікації ЧС.

Додаткове невдоволення викликала роль головного помічника Дорівала — його сина Лукаса Сільвестре. Очікувалося, що в штабі тренера впливовішу роль гратиме колишній захисник Жуан, але в CBF дійшли висновку, що цього не сталося.

Також під питанням перебування в збірній координатора Родріго Каетано, який мав активно взаємодіяти з головним тренером у тактичних аспектах, але, за оцінкою керівництва, не впорався з цим завданням.

CBF поки не почала переговори з новими кандидатами, але розглядає можливість запросити іноземного спеціаліста. Серед потенційних кандидатів – Карло Анчелотті, Жорже Жезуш та Абель Феррейра. Остаточне рішення буде ухвалене після офіційного прощання з Дорівалом Жуніором.