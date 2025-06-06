Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Відбулися чергові матчі відбірного етапу у Південній Америці.

Сьогодні вночі, 6 червня, відбулися матчі відбірного етапу чемпіонату світу-2026 у Південній Америці.

У першому матчі збірна Аргентини у гостях мінімально обіграла Чилі з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на 16 хвилині, а його автором став Хуліан Альварес.

Чилі — Аргентина 0:1

Гол: Альварес, 16.

Чилі: Кортес — Суасо, Сьєрральта, Маріпан, Лойола (Еспіноса, 87) — Піссаро (Ормасабаль, 46), Ечеверрія, Відаль (Урсуа, 46) — Осоріо (Аравена, 58), Сепеда, Санчес (Давіла, 87).

Аргентина: Мартінес — Тальяфіко, Балерді (Медіна, 79), Ромеро, Моліна — Паласіос, Де Пауль — Альмада (Мастантуоно, 84), Пас (Мессі, 57), Сімеоне (Фойт, 84) — Альварес (Корреа, 80).

Попередження: Відаль, Сепеда, Кортес, Маріпан — Тальфіко, Ромеро.

У другій грі Бразилія у дебютному матчі свого нового головного тренера Карло Анчелотті поділила очки з Еквадором. Матч закінчився з рахунком 0:0.

Еквадор — Бразилія 0:0

Еквадор: Вальє — Еступіньян, Інкапьє, Пачо, Ордоньєс — Франко, Кайседо, Віте — Мінда (Пресіадо, 46), Єбоа (Родрігес, 78), Ангуло (Медіна, 89).

Бразилія: Аліссон — Алекс Сандро, Александру, Маркіньйос, Вандерсон — Жерсон (Сантос, 78), Каземіро, Бруно (Перейра, 90+2) — Вінісіус Жуніор, Естевао (Мартінеллі, 64), Рішарлісон (Кунья, 64).

У третій зустрічі Парагвай обіграв Уругвай з рахунком 2:0. Перемогу господарям поля забезпечили забиті м'ячі у виконанні Матіаса Галарси та Хуліо Енкісо, який реалізував пенальті.

Парагвай - Уругвай 2:0

Голи: Галарса, 13, Енкісо, 81 (пен).

Парагвай: Фернандес — Алонсо, Альдерете, Г. Гомес, Касерес — Енкісо (Каку, 89), Галарса (Вілласанті, 69), Кубас, Д. Гомес (Соса, 76) — Санабрія (Авалос, 70), Альмірон (Ромеро, 89).

Уругвай: Меле — Олівера (Пікерас, 46), Хіменес, Р. Араухо, Варела (Салазар, 61) — Де Арраскаета (Альварес, 85), Угарте, Нандес — М. Араухо, Пельїстрі (Родрігес, 77), Агірре.

Попередження: Галарса, Касерес.

Таким чином, Аргентина гарантувала собі перше місце у відборі ЧС-2026, набравши 34 очки. На десять балів менше у Еквадору на другому місці, а трійку найкращих замикає Парагвай (24).

Бразилія йде лише на четвертому місці (22), а за нею Уругвай (21) та Колумбія (20). Сьоме місце у Венесуели (15), за якою розташувалися Болівія (14), Перу (10) та Чилі (10).