Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник бразильської збірної поділився своїми думками після гри з Еквадором.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті прокоментував свій дебютний матч на чолі національної команди, в якому була нічия з Еквадором (0:0) у відборі ЧС-2026.

"Це був дуже хороший матч в обороні, я бачив, що команда краще грала з м'ячем, з трохи плавнішою грою. Зрештою, це була хороша нічия, і ми пішли задоволеними, з упевненістю в наступній грі.

Заміни було зроблено, щоб дати більше енергії. Рішарлісон і Жерсон працювали дуже старанно, з великою самовіддачею в обороні, от і все.

Наступний матч з Парагваєм? Це буде інша гра. Вважаю, що ми зможемо краще контролювати гру.

Як я вже сказав, нам трохи не вистачило в атаці. Еквадор добре захищався, було важко знайти простір між лініями, було важко виходити, у нас не завжди був чистий м'яч в останній третині. Я не хочу виправдовуватись, але на полі було нелегко грати в таких умовах.

Дуже гарна атмосфера. Вболівальники добре нас зустріли — була фантастична атмосфера. Очевидно, вболівальники підтримували свою команду, але це була гарна атмосфера. Ми їдемо звідси з впевненістю і поїдемо вигравати наступний матч.

Мій перший матч у якості тренера національної збірної. Моє серце відчуло щось особливе. Я був на лаві запасних у понад 1800 матчах, і цей був особливим. Я думаю, що можу оцінити цей перший період — я був задоволений прийомом. Я радий працювати з Бразилією, і для мене це подарунок бути тут", — наводить слова Анчелотті Globo.

Після 15 турів Бразилія набрала 22 очки та посідає четверте місце у відбірковій групі ЧС-2026. Свій наступний матч бразильці проведуть проти Парагвая (3 місце) – гра відбудеться 11 червня.