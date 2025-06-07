Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Англієць провів лише одне тренування за тиждень.

Букайо Сака пропустить суботній матч збірної Англії проти Андорри в рамках відбору на чемпіонат світу-2026.

Як повідомляє портал Goal, відсутність Саки, ймовірно, пов'язана з його фізичною формою – протягом тижня "канонір" провів лише одне тренування. Поки невідомо, чи зможе Сака виступити в другому червневому матчі збірної Англії.

У вівторок, 10 червня, команда Томаса Тухеля провела товариський матч проти Сенегалу.

Матч Андорра – Англія стартує о 19:00.