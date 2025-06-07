Англієць провів лише одне тренування за тиждень.
БУКАЙО САКА, GETTY IMAGES
07 червня 2025, 18:31
Букайо Сака пропустить суботній матч збірної Англії проти Андорри в рамках відбору на чемпіонат світу-2026.
Як повідомляє портал Goal, відсутність Саки, ймовірно, пов'язана з його фізичною формою – протягом тижня "канонір" провів лише одне тренування. Поки невідомо, чи зможе Сака виступити в другому червневому матчі збірної Англії.
У вівторок, 10 червня, команда Томаса Тухеля провела товариський матч проти Сенегалу.
Матч Андорра – Англія стартує о 19:00.