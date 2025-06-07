Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Англія обіграла Андорру з рахунком 1:0.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель дав коментар після гостьової перемоги над Андоррою у відборі на чемпіонат світу – 2026. "Три леви" перемогли з рахунком 1:0 завдяки голу Гаррі Кейна.

"Я незадоволений грою. Думаю, ми добре почали перші 20 або 25 хвилин. Ми створили багато моментів і напівмоментів, але потім повністю втратили імпульс і не змогли повернути його в першому таймі. У другому таймі у нас трохи виходило, але потім ми опинилися в ситуації, коли діяли недостатньо добре.

Ми можемо просто визнати, що це не те, чого від нас чекають. Нам потрібно вивчити все, щоб зіграти краще у вівторок", — сказав Тухель.

У вівторок, 10 червня, збірна Англії зіграє проти Сенегалу в товариському матчі.