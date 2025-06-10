Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Мемфіс намагатиметься обійти Робіна ван Персі в списку найкращих бомбардирів національної команди.

Центральний нападник Корінтіанса Мемфіс Депай став співлідером рейтингу найкращих в історії бомбардирів збірної Нідерландів.

Підопічні Рональда Кумана приймають Мальту в рамках кваліфікації ЧС-2026. На 9-й хвилині 31-річний Депай реалізував пенальті, відкривши рахунок у матчі, а на 16-й — подвоїв перевагу господарів поля.

Для Мемфіса це були 49-й і 50-й голи за збірну Нідерландів у 102-му матчі. Найкращий в історії національної команди бомбардир Робін ван Персі (2005-2017) має ідентичні показники (102М, 50Г).

Депай представляє збірну Нідерландів із жовтня 2013 року. Дебютним голом він відзначився в червні 2014-го, у матчі групового етапу чемпіонату світу в Бразилії проти Австралії (3:2).

За даними transfermarkt, також на рахунку нападника 32 асисти.