Кубок Африканских Наций

Дубль Абубакара принес камерунцам три очка.

Камерун в рамках матча-открытия Кубка африканских наций играл против Буркина-Фасо и добился победы со счетом 2:1.

Номинальные гости открыли счет в середине первой половины игры, но камерунцы перевернули ход встречи под занавес тайма.

Камерун — Буркина-Фасо 2:1

Голы: Абубакар, 40, 45+3 — Сангаре, 24

Камерун: Онана — Фэ, Онгене, Нгаде-Нгаджуи, Толо — Нгамале (Бассогог, 81), Кунде (Н`Жи, 69), Замбо-Ангисса, Гвет — Абубакар, Токо-Экамби (Шупо-Мотинг, 69).

Буркина-Фасо: Коффи — Каборе, Яго, Дайо, Мало — Гира, Баяла (Саного, 71) — Туре, Сангаре, Траоре (Банде, 86), Тапсоба (Конате, 71).

Предупреждения: Онгюен — Яго, Мало