Кубок Африканских Наций

Федерация футбола африканской страны знала о предварительном решении ФИФА, но все равно заявила игрока на КАН-2022.

Незадолго до окончательной даты подачи заявок сборным-участницами Кубка африканский наций-2022, Федерация футбола Кот-д'Ивуара получила уведомление от ФИФА о том, что у голкипера эфиопского клуба Волкайт Сити Сильвена Гбоуо в допинговых пробах были обнаружены следы запрещенного вещества.

Однако, это не помешало руководящему футбольному органу африканской страны заявить игрока на международный турнир, в надежде на то, что расследование докажет его невиновность.

"В начале прошлого года мы попросили Сильвена проверить зрение, как это часто делают вратари. Он сделал это в Абиджане. Врач, который его осматривал, прописал лекарства. Сильвен принимал их в марте, но с тех пор перестал.

О результате допинг-проб мы были проинформированы 27 декабря. В его моче были обнаружены следы молекул действующего вещества препарата, который прописали игроку. Федерация затем передала ФИФА рецепт, по которому выписывалось данное лекарство", — заявил наставник "слонов" Патрис Бомель.

Несмотря на это, ФИФА подтвердила отстранение голкипера от футбола, дав 20 дополнительных дней на подачу апелляции, в результате чего национальная команда будет вынуждена обходиться без его помощи на КАН-2022.

Сообщается, что в анализах футболиста был обнаружен триметазидин — сердечный препарат, который Всемирное антидопинговое агентство классифицирует как стимулятор.

Свой первый матч на данном турнире Кот-д'Ивуар проведет 12 января, сыграв против Экваториальной Гвинеи в Дуале.