Кубок Африканских Наций

Скандал в матче Кубка Африки набирает обороты.

В рамках поединка первого тура группового этапа Кубка африканских наций Тунис минимально уступил Мали.

Матч ознаменовался экстраординарным поведением главного арбитра встречи Джанни Сиказве, который дал два преждевременных финальных свистка.

Ввиду того, что команды не доиграли регламентированное время, сборная Туниса запросила переигровку матча, сообщает журналист Гари Аль-Смит.

Отметим, что по изначальной информации официальные лица пытались вернуть команду на поле, чтобы провести оставшиеся минуты, но тунисцы отказались. Однако представитель сборной Туниса заявил, что никто не просил команду вернуться на поле.