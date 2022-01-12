Очередной матч Кубка африканских наций завершился со счетом 1:0.
Игроки сборной Кот-д'Ивуара, twitter.com/CAF_Online
12 января 2022, 22:52
Завершился очередной поединок первого тура Кубка африканских наций, в котором встретились между собой национальные сборные Экваториальной Гвинеи и Кот-д'Ивуара в рамках группы E.
Победителя данного противостояния уже традиционно определил единственный гол, который пришелся на пятую минуту встречи.
Градель реализовал свой момент и принес в актив ивуарийской сборной первые три очка в актив.
Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1
Гол: Градель, 5
Предупреждения: Нлаво - Сангаре