Кубок Африканских Наций

Очередной матч Кубка африканских наций завершился со счетом 1:0.

Завершился очередной поединок первого тура Кубка африканских наций, в котором встретились между собой национальные сборные Экваториальной Гвинеи и Кот-д'Ивуара в рамках группы E.

Победителя данного противостояния уже традиционно определил единственный гол, который пришелся на пятую минуту встречи.

Градель реализовал свой момент и принес в актив ивуарийской сборной первые три очка в актив.

Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1

Гол: Градель, 5

Предупреждения: Нлаво - Сангаре