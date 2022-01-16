Кубок Африканских Наций

Гамбийской сборной удалось добыть ничью благодаря реализованному пенальти в концовке встречи.

Завершился очередной поединок второго тура Кубка африканских наций, в котором встретились между собой национальные сборные Гамбии и Мали в рамках группы F.

Казалось, что финальный свисток зафиксирует нулевую ничью, однако в заключительном отрезке матча арбитр назначил в ворота Гамбии пенальти, который успешно реализовал Коне.

Однако на этом исход противостояния в пользу Мали не был предрешен. В компенсированное время уже в ворота малийской сборной был назначен одиннадцатиметровый — Барроу его успешно реализовал и спал для Гамбии ничейный результат.

Гамбия — Мали 1:1

Гол: Барроу, 90+1 (пен.) — Коне, 79 (пен.)