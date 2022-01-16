Кубок Африканских Наций

Завершился очередной игровой день африканского первенства.

В матче второго тура Кубка африканских наций в группе Е Экваториальная Гвинея одержала минимальную победу над Алжиром со счетом 1:0. Единственный гол на 70-й минуте матча забил защитник Эстебан Обианг.

После двух туров Экваториальная Гвинея занимает второе место в группе с тремя очками, а Алжир идет на последней строчке с одним пунктом.

Алжир – Экваториальная Гвинея 0:1

Гол: Обианг, 70.

Алжир: Мболи – Аталь, Бенсебайни, Бенламри (Тахрат, 54), Манди – Фегули (Булая, 64), Бендебка (Браими, 73), Белаили, Марез – Беннасер, Бунеджа (Слимани, 64).

Экваториальная Гвинея: Овоно – Акапо, Обианг, Коко, Ндонг – Ганет, Мачин – Сальвадор (Энеме, 90+2), Бикоро (Миранда, 66), Буйла (Дориан, 66) – Сиафа (Нлаво, 46).

Предупреждения: Бунеджа, Бенсебайни, Манди – Ндонг, Бикоро, Сиафа, Обианг.