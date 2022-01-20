Кубок Африканских Наций

Завершились последние поединки Кубка африканских наций в рамках третьего тура группового этапа.

Завершились последние поединки группового этапа Кубка африканский наций, которые пришлись на группу F.

В одном из поединков сборная Гамбия встретилась с командой Туниса, по итогам которого первые сумели одержать минимальную победу благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время.

Этот результат устроил обе команды: Гамбия пробилась в плей-офф со второго места в группе F, а Тунис отправился в 1/8 в качестве одной из лучших сборных, которая финишировала на третьей строчке.

Гамбия — Тунис 1:0

Гол: Жалоу, 90+4

В параллельном поединке сборная Мали сошлась в противостоянии с командой Мавритании.

Малийская команда отправила в ворота соперника два безответных мяча, не оставив ему даже шанса зацепиться за третье место.

Сборная Мали в конечном итоге финишировала на первом месте, а Мавритания вылетела с Кубка африканских наций.

Мали — Мавритания 2:0

Голы: Айдара, 2, Коне, 49