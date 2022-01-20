Завершились последние поединки Кубка африканских наций в рамках третьего тура группового этапа.
twitter.com/CAF_Online
20 января 2022, 22:56
Завершились последние поединки группового этапа Кубка африканский наций, которые пришлись на группу F.
В одном из поединков сборная Гамбия встретилась с командой Туниса, по итогам которого первые сумели одержать минимальную победу благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время.
Этот результат устроил обе команды: Гамбия пробилась в плей-офф со второго места в группе F, а Тунис отправился в 1/8 в качестве одной из лучших сборных, которая финишировала на третьей строчке.
Гамбия — Тунис 1:0
Гол: Жалоу, 90+4
В параллельном поединке сборная Мали сошлась в противостоянии с командой Мавритании.
Малийская команда отправила в ворота соперника два безответных мяча, не оставив ему даже шанса зацепиться за третье место.
Сборная Мали в конечном итоге финишировала на первом месте, а Мавритания вылетела с Кубка африканских наций.
Мали — Мавритания 2:0
Голы: Айдара, 2, Коне, 49