Футбольная ассоциация Ганы на своем официальном сайте объявила об отставке главного тренера сборной Милована Раеваца.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию. 68-летний специалист возглавлял сборную с прошлого года.

Такое решение было принято из-за неудовлетворительных результатов национальной команды на Кубке африканских наций.

Напомним, сборная Ганы заняла последнее место в своей группе на Кубке африканских наций, набрав всего лишь одно очко. Гана уступила Коморским островам и Марокко, а также расписала ничью с Габоном.

Отметим, что это было худшее выступление сборной Ганы с 2006 года. Тогда национальная команда также не смогла преодолеть групповой этап турнира.

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