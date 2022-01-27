Сербский специалист остался без работы после Кубка африканских наций.
Милован Раевац, Getty Images
27 января 2022, 01:50
Футбольная ассоциация Ганы на своем официальном сайте объявила об отставке главного тренера сборной Милована Раеваца.
Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию. 68-летний специалист возглавлял сборную с прошлого года.
Такое решение было принято из-за неудовлетворительных результатов национальной команды на Кубке африканских наций.
Напомним, сборная Ганы заняла последнее место в своей группе на Кубке африканских наций, набрав всего лишь одно очко. Гана уступила Коморским островам и Марокко, а также расписала ничью с Габоном.
Отметим, что это было худшее выступление сборной Ганы с 2006 года. Тогда национальная команда также не смогла преодолеть групповой этап турнира.
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