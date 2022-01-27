Кубок Африканских Наций

Сербский специалист остался без работы после Кубка африканских наций.

Футбольная ассоциация Ганы на своем официальном сайте объявила об отставке главного тренера сборной Милована Раеваца.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию. 68-летний специалист возглавлял сборную с прошлого года.

Такое решение было принято из-за неудовлетворительных результатов национальной команды на Кубке африканских наций.

Напомним, сборная Ганы заняла последнее место в своей группе на Кубке африканских наций, набрав всего лишь одно очко. Гана уступила Коморским островам и Марокко, а также расписала ничью с Габоном.

Отметим, что это было худшее выступление сборной Ганы с 2006 года. Тогда национальная команда также не смогла преодолеть групповой этап турнира.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.