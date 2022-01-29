Кубок Африканских Наций

"Жеребцы" пробились в полуфинал турнира.

В четвертьфинале Кубка африканских наций Буркина-Фасо одержала победу над Тунисом со счетом 1:0.

Единственный гол в конце первого тайма забил нападающий Лорьяна Данго Уаттара.

Стоит отметить, что последние десять минут встречи "жеребцы" провели в меньшинстве после удаления все того же Уаттары.

В полуфинале турнира Буркина-Фасо сыграет с победителем пары Сенегал – Экваториальная Гвинея.

Буркина-Фасо – Тунис 1:0

Гол: Уаттара, 45+3.

Буркина-Фасо: Коффи – Каборе, Уаттара, Тапсоба, Яго – Гира, Туре – Сангаре, Баяла, Уаттара – Уаттара (Конате, 72).

Тунис: Бен-Саид – Дрэгер, Бронн, Ифа, Хаддади (Маалуль, 46) – Слиман (Слити, 46), Схири (Рафья, 84), Лаидуни – Хазри, Жазири (Жебали, 75), Мсакни.

Предупреждения: Коффи, Тапсоба, Баяла, Банде – Лаидуни.

Удаление: Уаттара, 82.